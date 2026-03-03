Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Военный суд в Хабаровском крае заочно приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска за комментарии с оправданием запрещённой террористической организации "Азов"* и дискредитацией российских войск, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с запретом деятельности, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", сроком на 7 лет", – говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, фигурант признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации).

В СУСК отметили, что осуждённый объявлен в федеральный и международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.