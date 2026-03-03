Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/khabarovsk-2078105316.html
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма
Военный суд в Хабаровском крае заочно приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска за комментарии с оправданием запрещённой террористической... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:54:00+03:00
2026-03-03T09:54:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_0:167:2994:1851_1920x0_80_0_0_906d060ec3d55aa63fd4eec1a371b2e3.jpg
https://ria.ru/20260120/bloger-2068925464.html
россия
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ea00fcaa537157a2cffcadaf83f88f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск
Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание терроризма

Жителя Хабаровска заочно осудили на 15 лет за оправдание "Азова"

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Военный суд в Хабаровском крае заочно приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска за комментарии с оправданием запрещённой террористической организации "Азов"* и дискредитацией российских войск, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, следствием и судом установлено, что житель Хабаровска в декабре 2022 года, находясь за пределами РФ, оставлял в соцсети комментарии, оправдывающие запрещённую в РФ террористическую организацию "Азов"*. Кроме того, в январе 2023 года, также находясь за границей, распространял заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия ВС РФ.
"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с запретом деятельности, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", сроком на 7 лет", – говорится в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, фигурант признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации).
В СУСК отметили, что осуждённый объявлен в федеральный и международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Запрещённая террористическая организация.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Игровой блогер TheDRZJ* заочно арестован в России за оправдание терроризма
20 января, 03:21
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала