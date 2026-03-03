Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году
03.03.2026
Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году
Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году
Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году
Сотрудники КГБ СССР в Москве в конце декабря 1979 года получили ошибочное сообщение из Кабула о якобы больших жертвах среди своих коллег, участвовавших в... РИА Новости, 03.03.2026
москва, кабул (город), афганистан, дмитрий волков, главное разведывательное управление рф, воздушно-десантные войска россии, центральный телеграф
Москва, Кабул (город), Афганистан, Дмитрий Волков, Главное разведывательное управление РФ, Воздушно-десантные войска России, Центральный телеграф, Безопасность
Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году

Глотов: КГБ СССР получил ошибочное сообщение из Кабула о жертвах в 1979 году

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкДворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники КГБ СССР в Москве в конце декабря 1979 года получили ошибочное сообщение из Кабула о якобы больших жертвах среди своих коллег, участвовавших в операции по смене режима Хафизуллы Амина в Афганистане, рассказал в интервью РИА Новости по случаю своего 100-летия ветеран Службы внешней разведки России Василий Глотов.
В операции, состоявшейся 27 декабря 1979 года, участвовали отряды КГБ "Зенит" и "Гром", а также "мусульманский батальон" ГРУ и воздушно-десантные войска. "Зенит" был составлен из сотрудников КГБ, прошедших подготовку на Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС), они должны были проводить силовые акции в так называемый особый период. В составе "Зенита" действовал начальник КУОС полковник Григорий Бояринов. "Гром" состоял из офицеров группы "А" (впоследствии широко известной как "Альфа") Седьмого управления КГБ.
Глотов рассказал, что происходило в Москве 27 декабря 1979-го.
"В тот день поздно вечером я приехал домой с работы, как вдруг мне поступил приказ срочно вернуться. Прибыл, захожу в кабинет – там в пелене табачного дыма сидит руководство. Молча смотрят на меня. Стало очень не по себе. Мне говорят: "Убит Бояринов. Погибло 60% отряда "Зенит". Это меня ошеломило, я только и спросил: "Как же так?". Потом уже выяснилось, что при передаче шифртелеграммы в Москву вкралась ошибка – на самом деле, погибли шесть человек из числа офицеров КГБ, и среди них Бояринов", - рассказал ветеран.
В ходе операции в Кабуле погибли офицеры КГБ Бояринов, еще два "зенитовца" Борис Суворов и Анатолий Муранов, два бойца из отряда "Гром" Дмитрий Волков и Геннадий Зудин, а также переводчик из Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) Андрей Якушев. Жизнь Муранова оборвалась при взятии под контроль здания МВД Афганистана в Кабуле, остальные погибли при штурме дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Кроме того, были погибшие из числа военных - бойцов "мусульманского батальона" и ВДВ.
Далее руководство поручило Глотову первым же рейсом лететь в Ташкент встречать самолет с ранеными и погибшими. В Узбекской ССР Глотов в числе других офицеров КГБ участвовал в осмотре тел погибших и составлении заключений о причинах их смерти.
"У Григория Ивановича Бояринова было слепое пулевое ранение через левую лопатку в сердце, осколочные ранения в поясницу, кисть левой руки, локоть правой руки, выше правой ключицы, а также в голову. Роковым стало именно ранение в сердце. Во время штурма "Тадж-Бека" Бояринов выбежал из здания дворца на улицу и стал просить подкрепление, но был тут же смертельно ранен", - сказал он.
По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по смене режима Хафизуллы Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР.
Двадцать седьмого декабря 1979 года части спецназа КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы - Генеральный штаб, Минобороны, МВД, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр и другие объекты. Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм располагавшегося на окраине Кабула дворца "Тадж-Бек", где укрывался Амин. Штурм длился 43 минуты, Амин был ликвидирован. Ничего подобного мировая практика не знала. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой.
МоскваКабул (город)АфганистанДмитрий ВолковГлавное разведывательное управление РФВоздушно-десантные войска РоссииЦентральный телеграф
 
 
