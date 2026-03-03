Ветеран СВР рассказал о событиях в Кабуле в 1979 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники КГБ СССР в Москве в конце декабря 1979 года получили ошибочное сообщение из Кабула о якобы больших жертвах среди своих коллег, участвовавших в операции по смене режима Хафизуллы Амина в Афганистане, рассказал в интервью РИА Новости по случаю своего 100-летия ветеран Службы внешней разведки России Василий Глотов.

"В тот день поздно вечером я приехал домой с работы, как вдруг мне поступил приказ срочно вернуться. Прибыл, захожу в кабинет – там в пелене табачного дыма сидит руководство. Молча смотрят на меня. Стало очень не по себе. Мне говорят: "Убит Бояринов. Погибло 60% отряда "Зенит". Это меня ошеломило, я только и спросил: "Как же так?". Потом уже выяснилось, что при передаче шифртелеграммы в Москву вкралась ошибка – на самом деле, погибли шесть человек из числа офицеров КГБ, и среди них Бояринов", - рассказал ветеран.