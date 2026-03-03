https://ria.ru/20260303/kerri-2078233652.html
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри
Голливудский актер Джим Керри, скорее всего, сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику, рассказала "Газете.Ru" пластический хирург Любовь Гауэр. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Голливудский актер Джим Керри, скорее всего, сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику, рассказала "Газете.Ru"
пластический хирург Любовь Гауэр.
Ранее портал TMZ писал, что фанаты американского актера Джима Керри
предположили, что вместо него на церемонии вручения премии "Сезар" появился его двойник из-за якобы изменений во внешности и поведении.
"Первое, что бросается в глаза на новых фото, - взгляд. У актера приоткрылось верхнее веко, глаза стали визуально больше и выразительнее. Скорее всего, Керри сделали верхнюю блефаропластику, убрав лишнюю кожу с верхнего века. Нижнее веко тоже выглядит иначе: на снимках виден аккуратный, красивый переход, что указывает на нижнюю классическую блефаропластику", - заявила эксперт.
Хирург отметила, что сейчас под глазами актера заметна довольно сильная наполненность, которая смущает зрителей. Однако, как считает Гауэр, это не конечный результат операций.
"Скорее всего, это не финальный результат, а последствия раннего послеоперационного периода. Через некоторое время отеки спадут, и все станет более сглаженным и естественным", - объяснила врач.