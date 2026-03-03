Рейтинг@Mail.ru
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри - РИА Новости, 03.03.2026
Шоубиз
 
16:26 03.03.2026 (обновлено: 16:47 03.03.2026)
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри - РИА Новости, 03.03.2026
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри
Голливудский актер Джим Керри, скорее всего, сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику, рассказала "Газете.Ru" пластический хирург Любовь Гауэр. РИА Новости, 03.03.2026
джим керри
Шоубиз, Джим Керри
Пластический хирург раскрыла, какие операции сделал Джим Керри

Пластический хирург Гауэр: Джим Керри, скорее всего, сделал блефаропластику

© AP Photo / Aurelien MorissardДжим Кэрри
Джим Кэрри - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Джим Кэрри
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Голливудский актер Джим Керри, скорее всего, сделал верхнюю и нижнюю блефаропластику, рассказала "Газете.Ru" пластический хирург Любовь Гауэр.
Ранее портал TMZ писал, что фанаты американского актера Джима Керри предположили, что вместо него на церемонии вручения премии "Сезар" появился его двойник из-за якобы изменений во внешности и поведении.
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
МИД России ввел санкции против Джима Керри
14 ноября 2022, 18:05
"Первое, что бросается в глаза на новых фото, - взгляд. У актера приоткрылось верхнее веко, глаза стали визуально больше и выразительнее. Скорее всего, Керри сделали верхнюю блефаропластику, убрав лишнюю кожу с верхнего века. Нижнее веко тоже выглядит иначе: на снимках виден аккуратный, красивый переход, что указывает на нижнюю классическую блефаропластику", - заявила эксперт.
Хирург отметила, что сейчас под глазами актера заметна довольно сильная наполненность, которая смущает зрителей. Однако, как считает Гауэр, это не конечный результат операций.
"Скорее всего, это не финальный результат, а последствия раннего послеоперационного периода. Через некоторое время отеки спадут, и все станет более сглаженным и естественным", - объяснила врач.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Джим Керри предрек скандал с Эпштейном в 2016 году. Что рассказал актер?
3 февраля, 17:47
 
Шоубиз
 
 
