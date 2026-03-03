Казначейство в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Казначейство РФ в 2025 году перевело в бюджет 1,5 триллиона рублей, из них более 1 триллиона составили доходы федерального бюджета, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет не просто о сосредоточении всех ресурсов, а ведомство ими активно управляет: размещает на депозитах, размещает в финансовых инструментах, подчеркнул Артюхин. "Безусловно, просчитываем все финансовые риски, всё вовремя возвращается", - добавил он.