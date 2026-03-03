Рейтинг@Mail.ru
15:17 03.03.2026
Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Главное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Второй после приостановки полетов рейс из Дубая на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Дубая, рейс FZ8281 авиакомпании Flydubai вылетел в 09.55 (08.55 мск). В Казани самолет приземлился в 15.08 мск.
Первый рейс Дубай - Казань авиакомпании Flydubai приземлился в аэропорту Казани во вторник в 04.12 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Большинство стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Flydubai возобновил рейсы по вывозу застрявших в ОАЭ пассажиров
© 2026 МИА «Россия сегодня»
