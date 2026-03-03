https://ria.ru/20260303/kazan-2078214321.html
Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань
Второй вывозной рейс из Дубая прибыл в Казань
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
