В Казань прибыл первый рейс из Дубая - РИА Новости, 03.03.2026
07:57 03.03.2026
В Казань прибыл первый рейс из Дубая
В Казань прибыл первый рейс из Дубая
в мире
дубай
ближний восток
казань
flydubai
etihad airways
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, дубай, ближний восток, казань, flydubai, etihad airways, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Ближний Восток, Казань, Flydubai, Etihad Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Казань
КАЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань рано утром во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Казань".
Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai приземлился в аэропорту Казани в 4.12 мск.
Как следует из данных онлайн-сервиса, наряду с отмененными рейсами авиакомпаний Flydubai и Etihad Airways днем в столице Татарстана ожидается прибытие еще двух рейсов из Дубая, выполняемых Flydubai.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреДубайБлижний ВостокКазаньFlydubaiEtihad AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
