В Казань прибыл первый рейс из Дубая
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке прибыл в Казань рано утром во вторник, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, дубай, ближний восток, казань, flydubai, etihad airways, военная операция сша и израиля против ирана
В Казань прибыл первый рейс из Дубая
В Казань прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов