https://ria.ru/20260303/katar-2078295688.html
В Дохе и пригородах прогремели взрывы
В Дохе и пригородах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
В Дохе и пригородах прогремели взрывы
Новая серия сильных взрывов сотрясла столицу Катара и ее пригороды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:42:00+03:00
2026-03-03T19:42:00+03:00
2026-03-03T19:50:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
доха
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a6fd42d550eddbee137575a008aaa20.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078290226.html
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622822_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_605aeaaf87be3847b24f22b89b2963ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, военная операция сша и израиля против ирана, доха, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, Доха, В мире
В Дохе и пригородах прогремели взрывы
В Дохе и пригородах прогремела серия взрывов