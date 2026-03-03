https://ria.ru/20260303/katar-2078291853.html
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону - РИА Новости, 03.03.2026
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
Доха не участвует в войне с Ираном, реализует право на самооборону, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. РИА Новости, 03.03.2026
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
МИД Катара: Доха не участвует в войне, а реализует свое право на самооборону