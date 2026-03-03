Рейтинг@Mail.ru
19:20 03.03.2026
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону
Доха не участвует в войне с Ираном, реализует право на самооборону, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, катар
В мире, Иран, Катар
В МИД Катара заявили, что реализуют свое право на самооборону

МИД Катара: Доха не участвует в войне, а реализует свое право на самооборону

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Флаг Катара
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Флаг Катара. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 мар – РИА Новости. Доха не участвует в войне с Ираном, реализует право на самооборону, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Во вторник ряд израильских журналистов, среди них Амит Сегаль, сообщили со ссылкой на "западные источники", что Катар якобы нанес удары по Ирану за последние сутки.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
"Государство Катар не участвует в войне с Ираном, а реализует законное право на самооборону и отражение атак Ирана на нашу территорию", - написал представитель министерства в соцсети X.
Он призвал ориентироваться на официальные источники при публикации сообщений о Катаре.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран заявил об атаке на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре
Вчера, 12:18
 
