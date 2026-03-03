Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, кто пострадает от остановки экспорта СПГ из Катара - РИА Новости, 03.03.2026
17:25 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/katar-2078256933.html
Аналитик рассказал, кто пострадает от остановки экспорта СПГ из Катара
Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан больше всего пострадают от остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Азия получает более 80%...
2026-03-03T17:25:00+03:00
2026-03-03T17:25:00+03:00
экономика, катар, китай, южная корея, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Катар, Китай, Южная Корея, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик рассказал, кто пострадает от остановки экспорта СПГ из Катара

Кауфман: Китай, Индия, Япония пострадают от остановки экспорта СПГ из Катара

© AP Photo / Lukasz Szelemej, fileСудно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Lukasz Szelemej, file
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан больше всего пострадают от остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Азия получает более 80% СПГ из этой страны, сказал РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Кауфман.
Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства сжиженного газа на всех своих предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров СПГ и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн сжиженного газа в год – почти 20% мирового предложения, напомнил эксперт.
"Крупнейшими покупателями СПГ из Катара являются азиатские страны, включая Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Пакистан – в Азию идёт более 80% сжиженного газа из Катара", – отметил Кауфман.
Главными клиентами Катара преимущественно являются в том числе нейтральные страны и даже экономические союзники Ирана, уточнил эксперт.
