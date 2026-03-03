Аналитик рассказал, кто пострадает от остановки экспорта СПГ из Катара

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан больше всего пострадают от остановки экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Азия получает более 80% СПГ из этой страны, сказал РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Кауфман.