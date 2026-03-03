В Катаре застряли более восьми тысяч туристов, заявили в МИД

ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Более восьми тысяч человек, которые собирались покинуть Катар через его воздушные и морские порты, не могут выехать из страны из-за обострения в регионе, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.