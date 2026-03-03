https://ria.ru/20260303/katar-2078191059.html
В Катаре застряли более восьми тысяч туристов, заявили в МИД
В Катаре застряли более восьми тысяч туристов, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2026
В Катаре застряли более восьми тысяч туристов, заявили в МИД
Более восьми тысяч человек, которые собирались покинуть Катар через его воздушные и морские порты, не могут выехать из страны из-за обострения в регионе,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:17:00+03:00
2026-03-03T14:17:00+03:00
2026-03-03T14:17:00+03:00
в мире
катар
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_29992e4809cd992785a0c9f5de669459.jpg
https://ria.ru/20260303/katar-2078175645.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d1f785841dacee3de8bf177789506690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Катар, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
В Катаре застряли более восьми тысяч туристов, заявили в МИД
МИД Катара: более восьми тысяч человек не могут уехать из Катара