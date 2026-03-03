Рейтинг@Mail.ru
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
13:29 03.03.2026 (обновлено: 13:43 03.03.2026)
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана
Силы ПВО Катара сбили более 100 крылатых ракет, выпущенных из Ирана, за время конфронтации Ирана с Израилем и США, сообщил во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:29:00+03:00
2026-03-03T13:43:00+03:00
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
сша
катар
иран
сша
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, сша
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, США
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана

Силы ПВО Катара сбили более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана

ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Силы ПВО Катара сбили более 100 крылатых ракет, выпущенных из Ирана, за время конфронтации Ирана с Израилем и США, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Силы ПВО Катара сбили 101 крылатую ракету и 39 беспилотников, которые были направлены против разных объектов в стране", - сказал представитель МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Немедленно прекратить". На Западе призвали Иран пожалеть союзников
Вчера, 07:39
 
В миреКатарИранВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиСША
 
 
