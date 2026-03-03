https://ria.ru/20260303/katar-2078173372.html
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана
Силы ПВО Катара сбили более 100 крылатых ракет, выпущенных из Ирана, за время конфронтации Ирана с Израилем и США, сообщил во вторник на пресс-конференции...
катар
иран
сша
ПВО Катара сбила более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана
Силы ПВО Катара сбили более 100 крылатых ракет, запущенных из Ирана