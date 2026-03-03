https://ria.ru/20260303/katar-2078146885.html
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба - РИА Новости, 03.03.2026
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба
Власти Катара приняли решение о безвозмездном продлении проживания туристов в отелях на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 03.03.2026
