Рейтинг@Mail.ru
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/katar-2078146885.html
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба - РИА Новости, 03.03.2026
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба
Власти Катара приняли решение о безвозмездном продлении проживания туристов в отелях на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:09:00+03:00
2026-03-03T12:09:00+03:00
катар
ближний восток
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_f9ed8bbbe47f00c51f096402537544f3.jpg
https://ria.ru/20260303/turist-2078117849.html
катар
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_72fdf4dd464888cdc9b04df19131f25e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба

АТОР: Катар продлил проживание туристам бесплатно из-за закрытого неба

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти Катара приняли решение о безвозмездном продлении проживания туристов в отелях на фоне закрытого неба на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"По информации Управления по туризму Катара (Qatar Tourism), власти страны приняли решение о безвозмездном продлении проживания туристов в отелях", - пишет ассоциация.
Оформить продление могут туристы, которые приобрели билеты до 28 февраля с датой вылета из Катара с 28 февраля по 7 марта. Чтобы оформить продление проживания, на стойке регистрации отеля необходимо предоставить паспорт, копию билета о прибытии и вылете из Катара, а также подтверждение первоначального бронирования отеля.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российский турист рассказал, как выбирался из Израиля
Вчера, 10:39
 
КатарБлижний ВостокАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала