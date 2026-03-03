Катар опроверг сообщения о скором истощении его системы ПВО

«

"Информация о скорой нехватке ракет-перехватчиков не соответствует действительности. Вооруженные силы Катара доказали, что обладают всеми возможностями и готовностью защитить нацию и решительно ответить на любую внешнюю угрозу", - уточнили в информофисе.