Катар опроверг сообщения о скором истощении его системы ПВО - РИА Новости, 03.03.2026
10:45 03.03.2026 (обновлено: 10:46 03.03.2026)
Катар опроверг сообщения о скором истощении его системы ПВО
Катар опроверг сообщения о скором истощении его системы ПВО

Правительство Катара опровергло данные об истощении запаса ракет-перехватчиков

ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Власти Катара опровергают сообщения СМИ о скором истощении запаса ракет-перехватчиков, сообщил информационный офис правительства Катара.
"Информация о скорой нехватке ракет-перехватчиков не соответствует действительности. Вооруженные силы Катара доказали, что обладают всеми возможностями и готовностью защитить нацию и решительно ответить на любую внешнюю угрозу", - уточнили в информофисе.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на конфиденциальные документы, что запаса ракет-перехватчиков Patriot для отражения атак Ирана у Катара хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
