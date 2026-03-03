https://ria.ru/20260303/katar-2078119313.html
Катар опроверг сообщения о скором истощении его системы ПВО
Власти Катара опровергают сообщения СМИ о скором истощении запаса ракет-перехватчиков, сообщил информационный офис правительства Катара. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
катар
иран
Новости
ru-RU
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
