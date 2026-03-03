Рейтинг@Mail.ru
04:35 03.03.2026 (обновлено: 04:41 03.03.2026)
Силы ПВО Катара с 28 февраля перехватили более ста иранских ракет
© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 3 марта - РИА Новости. Системы ПВО Катара с 28 февраля перехватили более 100 иранских ракет, уничтожили 24 БПЛА и сбили два фронтовых бомбардировщика Су-24, сообщило во вторник минобороны эмирата.
"С начала агрессии Иран запустил 101 баллистическую ракету, три крылатые ракеты и 39 беспилотников. Из них успешно перехвачены 98 баллистических ракет и три крылатые ракеты, уничтожены 24 беспилотника, а также сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24", - говорится в сообщении катарского оборонного ведомства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая арабские страны Персидского залива.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
