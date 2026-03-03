Рейтинг@Mail.ru
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/katar-2078068068.html
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ
Военные Катара успешно перехватили две баллистические ракеты, летевшие в их воздушное пространство, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на министерство... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:14:00+03:00
2026-03-03T04:14:00+03:00
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8053f22eefeffe4792f6e2951cb330a3.jpg
https://ria.ru/20260303/doha-2078058366.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0150c4b326ab6bbbd48d7c37b483b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ

Al-Jazeera: ВВС Катара сбили две баллистические ракеты

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военные Катара успешно перехватили две баллистические ракеты, летевшие в их воздушное пространство, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на министерство обороны страны.
"Военные Катара заявили, что сбили две баллистические ракеты, нацеленные на несколько районов страны, прежде чем они вошли в воздушное пространство Катара", - говорится в сообщении телеканала.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Дохе прогремела серия мощных взрывов
Вчера, 01:58
 
В миреКатарВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала