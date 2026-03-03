https://ria.ru/20260303/katar-2078068068.html
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ
Военные Катара успешно перехватили две баллистические ракеты, летевшие в их воздушное пространство, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на министерство... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:14:00+03:00
2026-03-03T04:14:00+03:00
2026-03-03T04:14:00+03:00
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8053f22eefeffe4792f6e2951cb330a3.jpg
https://ria.ru/20260303/doha-2078058366.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0150c4b326ab6bbbd48d7c37b483b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Военные Катара успешно перехватили две ракеты, пишут СМИ
Al-Jazeera: ВВС Катара сбили две баллистические ракеты