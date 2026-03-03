https://ria.ru/20260303/kaliningrad-2078226192.html
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области - РИА Новости, 03.03.2026
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
Небольшой американский самолет-разведчик второй день летает вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:05:00+03:00
2026-03-03T16:05:00+03:00
2026-03-03T16:06:00+03:00
в мире
калининградская область
сша
украина
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040290906_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_2d04f09bc01637716151b4363240a7fe.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077819638.html
https://ria.ru/20260303/samolet-2078224229.html
калининградская область
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040290906_31:0:1306:956_1920x0_80_0_0_ef9b702856add83dfa18f3cfea330699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининградская область, сша, украина, нато, министерство обороны сша
В мире, Калининградская область, США, Украина, НАТО, Министерство обороны США
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
РИА Новости: самолет-разведчик США летает над Калининградской областью