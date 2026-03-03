Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
16:05 03.03.2026 (обновлено: 16:06 03.03.2026)
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
Небольшой американский самолет-разведчик второй день летает вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 03.03.2026
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области

РИА Новости: самолет-разведчик США летает над Калининградской областью

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик второй день летает вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
Как писал профильный портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины.
При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
