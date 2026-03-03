Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик второй день летает вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.