В Израиле заявили, что выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану
23:24 03.03.2026
В Израиле заявили, что выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану
ВВС Израиля выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции и уничтожили около 300 иранских пусковых ракетных установок, утверждает Армия обороны РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
В Израиле заявили, что выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану

ЦАХАЛ: Израиль выпустил четыре тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВВС Израиля выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции и уничтожили около 300 иранских пусковых ракетных установок, утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израильские ВВС нанесли удары по десяткам пусковых площадок и уничтожили около 300 пусковых ракетных установок. С начала операции израильские ВВС выпустили четыре тысячи боеприпасов по всему Ирану", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Макрон возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на Иран
Вчера, 23:14
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
ЦАХАЛ заявила о ликвидации временного командира Ливанского корпуса "Кудс"
Вчера, 21:08
 
В миреИранИзраильСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
