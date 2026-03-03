В Израиле заявили, что выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВВС Израиля выпустили четыре тысячи боеприпасов по Ирану с начала операции и уничтожили около 300 иранских пусковых ракетных установок, утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израильские ВВС нанесли удары по десяткам пусковых площадок и уничтожили около 300 пусковых ракетных установок. С начала операции израильские ВВС выпустили четыре тысячи боеприпасов по всему Ирану", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.