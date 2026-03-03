Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле
17:05 03.03.2026 (обновлено: 17:14 03.03.2026)
В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле
Семь человек пострадали в центральной части Израиля в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
израиль
2026
Новости
1920
1920
true
В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле

Сотрудники экстренных служб на месте ракетного обстрела в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в центральной части Израиля в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновление по обстрелу Государства Израиль. На трех участках в центре Израиля медики MDA оказывают помощь семи пострадавшим, в том числе 40-летней женщине в состоянии средней тяжести с осколочным ранением, и еще шести в легком состоянии, пострадавшим от осколков стекла", - говорится в сообщении для прессы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
