В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле
В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле - РИА Новости, 03.03.2026
В Израиле заявили о семерых пострадавших при ракетном обстреле
Семь человек пострадали в центральной части Израиля в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 03.03.2026
израиль
