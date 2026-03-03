Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по Тегерану
16:53 03.03.2026 (обновлено: 16:57 03.03.2026)
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране. РИА Новости, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по Тегерану

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по правительственным целям в Тегеране

Истребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по правительственным целям в Тегеране.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по... целям иранского режима в Тегеране. Дополнительные подробности будут сообщены позже", - говорится в сообщении.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
