Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
16:40 03.03.2026 (обновлено: 16:43 03.03.2026)
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана

Армия Израиля заявила о ракетном запуске со стороны Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении.
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Удар по ахиллесовой пяте". Шаг Ирана против США ошеломил Запад
В миреИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
