https://ria.ru/20260303/izrail-2078241958.html
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:40:00+03:00
2026-03-03T16:40:00+03:00
2026-03-03T16:43:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078220369.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о ракетном запуске со стороны Ирана
Армия Израиля заявила о ракетном запуске со стороны Ирана