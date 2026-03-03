Рейтинг@Mail.ru
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078229688.html
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ
Власти Израиля могут снять ограничения с аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, возобновив рейсы с 5 или 7 марта, однако окончательное решение еще не... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:15:00+03:00
2026-03-03T16:15:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4bbc37a7a8b8a87aec3ec991c6ff9c4.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
израиль
иран
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2db409049f127309a65fced72ba40601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ

Kan: Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с 5 или 7 марта

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар – РИА Новости. Власти Израиля могут снять ограничения с аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, возобновив рейсы с 5 или 7 марта, однако окончательное решение еще не принято, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
Израиле рассматривают возможность открытия аэропорта Бен-Гурион в четверг или в субботу вечером. Авиакомпании получили предварительное уведомление о необходимости подготовиться, но окончательное решение еще не принято", - говорится в сообщении.
Ранее управление аэропортов Израиля сообщило, что Израиль закрыл воздушное пространство после "превентивного" удара по Ирану.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала