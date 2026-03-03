https://ria.ru/20260303/izrail-2078229688.html
Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион 5 или 7 марта, сообщили СМИ
Власти Израиля могут снять ограничения с аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, возобновив рейсы с 5 или 7 марта, однако окончательное решение еще не... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:15:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
израиль
иран
сша
тель-авив
2026
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
Kan: Израиль может открыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с 5 или 7 марта