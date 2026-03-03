Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи
12:06 03.03.2026
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи
Израильские военные узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за работай охраняемого... РИА Новости, 03.03.2026
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи

FT: Израиль отследил, где находится Хаменеи, взломав дорожные камеры в Тегеране

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Израильские военные узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за работай охраняемого комплекса на протяжении нескольких лет, сообщила газета Financial Times.
"Почти все дорожные камеры в Тегеране были взломаны несколько лет назад, их изображения шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля… Одна из камер имела особенно удачный угол обзора: она позволила увидеть, где они обычно парковали машины, и дала представление о повседневной жизни внутри строго охраняемого комплекса", - сообщило издание, ссылаясь на осведомленные источники.
Газета отмечает, что Израиль также смог вывести из строя несколько телефонных вышек на улице, где располагался охраняемый комплекс иранского лидера, создав впечатление, что телефоны заняты, когда на них звонили, тем самым не позволив охране Хаменеи получить предупреждения об угрозе.
"Задолго до атаки мы знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим", - заявил один из сотрудников израильской разведки, чьи слова приводит издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
