https://ria.ru/20260303/izrail-2078142931.html
В Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану, пишут СМИ
В Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану, пишут СМИ
Израильские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может прекратить удары по Ирану из-за роста цен на нефть, сообщает портал Al-Monitor. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:59:00+03:00
2026-03-03T11:59:00+03:00
2026-03-03T11:59:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле опасаются, что Трамп прекратит удары по Ирану, пишут СМИ
Al-Monitor: Израиль опасается, что Трамп прекратит удары из-за цен на нефть