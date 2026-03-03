https://ria.ru/20260303/izrail-2078126089.html
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Израильская разведка "Моссад" и спецназ провели ночью наземную операцию в Иране, утверждает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.03.2026
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Al-Arabiya: Моссад провел ночью наземную операцию в Иране