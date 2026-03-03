Рейтинг@Mail.ru
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
11:07 03.03.2026 (обновлено: 13:26 03.03.2026)
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ
Израильская разведка "Моссад" и спецназ провели ночью наземную операцию в Иране, утверждает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.03.2026
Моссад провел наземную операцию в Иране ночью, утверждают СМИ

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по Тегерану
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Израильская разведка "Моссад" и спецназ провели ночью наземную операцию в Иране, утверждает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.
"Израиль в ночь на вторник провел наземную операцию в Иране силами "Моссад" и спецназа", - сообщил каналу источник.
Подробности операции не приводятся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
В миреИранСШАИзраильМоссадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
