Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Масштабы отъезда российских граждан из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке преувеличены, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Яма к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.

"Все (россияне - ред.), кого я знаю, остаются. Переживают обычно их родственники, отправляют идеи, как выбраться. Мои знакомые реагируют с улыбкой - тревога понятна, но планов покидать Израиль нет", - сказала она.

По ее словам, масштабы тех, кто хочет выехать из страны, и их доказательства "сомнительны".

"Обычно это скрины из чатов с вопросами, что делать относительно запланированных рейсов. То есть, тех полетов, которые люди запланировали до начала военных действий, а теперь поездка отменилась, небо закрыто", - пояснила Евгения.

Как уточнила девушка, подобные плановые поездки нередко пытаются выдать за желание покинуть страну в моменте. При этом российских туристов - именно туристов, а не тех, кто приехал по студенческим или рабочим визам - в Израиле довольно мало, уточнила она.