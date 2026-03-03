https://ria.ru/20260303/izrail-2078114626.html
Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян
Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян - РИА Новости, 03.03.2026
Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян
Масштабы отъезда российских граждан из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке преувеличены, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Яма к... РИА Новости, 03.03.2026
Жительница Бат-Яма Лебедева: масштабы отъезда россиян из Израиля преувеличены
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Масштабы отъезда российских граждан из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке преувеличены, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Яма к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.
"Все (россияне - ред.), кого я знаю, остаются. Переживают обычно их родственники, отправляют идеи, как выбраться. Мои знакомые реагируют с улыбкой - тревога понятна, но планов покидать Израиль
нет", - сказала она.
По ее словам, масштабы тех, кто хочет выехать из страны, и их доказательства "сомнительны".
"Обычно это скрины из чатов с вопросами, что делать относительно запланированных рейсов. То есть, тех полетов, которые люди запланировали до начала военных действий, а теперь поездка отменилась, небо закрыто", - пояснила Евгения.
Как уточнила девушка, подобные плановые поездки нередко пытаются выдать за желание покинуть страну в моменте. При этом российских туристов - именно туристов, а не тех, кто приехал по студенческим или рабочим визам - в Израиле довольно мало, уточнила она.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.