Армия Израиля вошла в Южный Ливан

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ вошла в Южный Ливан и взяла под контроль позиции на территории страны, сообщила пресс-служба израильской армии.

« "Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рык льва" (в Иране. — Прим. ред.) израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны", — говорится в заявлении.

Израильские военные назвали своей целью удары по инфраструктуре " Хезболлы ".

Как пишет газета Al-Akhbar, ливанская армия отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе в районе Айта аш-Шааб.

О начале наступательной операции в Ливане объявил накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. Он призвал готовиться к длительным боям.

Тель-Авив начал наносить удары по Бейруту параллельно с операцией против Тегерана. При этом президент Ливана Джозеф Аун отмечал, что страна не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке