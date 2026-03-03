Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
10:07 03.03.2026 (обновлено: 15:50 03.03.2026)
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
ЦАХАЛ вошла в Южный Ливан и взяла под контроль позиции на территории страны, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.03.2026
Армия Израиля вошла в Южный Ливан

Израиль заявил о занятии позиций в Южном Ливане

Израильские танки вблизи границы с Ливаном
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ вошла в Южный Ливан и взяла под контроль позиции на территории страны, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рык льва" (в Иране. — Прим. ред.) израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны", — говорится в заявлении.
Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул Трампа в войну - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Нетаньяху рассмеялся в ответ на тезис о том, что он втянул Трампа в войну
Вчера, 05:40
Израильские военные назвали своей целью удары по инфраструктуре "Хезболлы".
Как пишет газета Al-Akhbar, ливанская армия отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе в районе Айта аш-Шааб.
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Командир ЦАХАЛ раскрыл цели ударов по Ливану
2 марта, 07:57
О начале наступательной операции в Ливане объявил накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. Он призвал готовиться к длительным боям.
Тель-Авив начал наносить удары по Бейруту параллельно с операцией против Тегерана. При этом президент Ливана Джозеф Аун отмечал, что страна не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Как отметил Владимир Путин, агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Накануне Путин обсудил пути решения с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
 
