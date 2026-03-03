ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по Тегерану и Бейруту

Рейтинг@Mail.ru
08:33 03.03.2026 (обновлено: 09:50 03.03.2026)
тегеран (город), израиль, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Тегеран (город), Израиль, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильских авиаударов в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан. 3 марта 2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильских авиаударов в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан. 3 марта 2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту.
"В настоящее время Армия обороны Израиля одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту", - говорится в сообщении в Teleram-канале армии.
Армия добавила, что ВВС Израиля начали целенаправленные удары по военным объектам Ирана и движения "Хезболлах".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Тегеран (город)ИзраильБейрутВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
