ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по Тегерану и Бейруту
Армия обороны Израиля сообщила, что одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:33:00+03:00
2026-03-03T08:33:00+03:00
2026-03-03T09:50:00+03:00
тегеран (город)
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
