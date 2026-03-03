https://ria.ru/20260303/izrail-2078078488.html
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T06:20:00+03:00
2026-03-03T06:20:00+03:00
2026-03-03T06:20:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:788:875:1280_1920x0_80_0_0_0da777f137943884fee362ea85caaada.jpg
ливан
израиль
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:511:875:1167_1920x0_80_0_0_6e0b2e2af54255033aee916292f84f55.jpg
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила, что перехватила два летевших из Ливана на Израиль беспилотника