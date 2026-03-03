Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
06:20 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/izrail-2078078488.html
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана - РИА Новости, 03.03.2026
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана. РИА Новости, 03.03.2026
Армия Израиля перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявила, что перехватила два летевших из Ливана на Израиль беспилотника

© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила два беспилотника, летевших со стороны Ливана.
"ЦАХАЛ перехватил два беспилотника, которые пересекли границу Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Ливане более 28 тысяч человек покинули свои дома из-за ударов Израиля
