Жители Израиля используют убежища двух типов - РИА Новости, 03.03.2026
04:16 03.03.2026
Жители Израиля используют убежища двух типов
Жители Израиля используют убежища двух типов
Жители Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке используют при ударах убежища двух типов - размещенные на улицах и в домах, рассказала РИА Новости РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:16:00+03:00
2026-03-03T04:16:00+03:00
Жители Израиля используют убежища двух типов

Жители Израиля используют при ударах бомбоубежища двух типов

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке используют при ударах убежища двух типов - размещенные на улицах и в домах, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Ям к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.
"Все стараются быть поближе к защищаемым помещениям. Это - рекомендация службы тыла", - сказала она, отметив, что у всех стоят приложения командования службы тыла с оповещениями.
Тель-Авив отражает ракетную атаку - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Тель-Авив отражает ракетную атаку
1 марта, 22:14
По словам девушки, принцип работы приложения заключается в том, что сначала приходит предуведомление с детекцией запусков, примерно за 10 минут до подлета ракет, а прямо перед подлетом - второе уведомление, также звучат сирены на улице.
"Бомбоубежища открыты и подготовлены. Есть два типа - миклаты (уличные бомбоубежища) и мамады (безопасная комната в доме, есть в новых домах)", - отметила собеседница агентства.
Она уточнила, что рекомендации командования тыла остались прежними, только теперь к ним добавилось напоминание придерживаться протоколов безопасности "независимо, откуда идет угроза" - имеется в виду еще не вступившая в войну ливанская "Хезболлах", отметила собеседница агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану
Вчера, 00:38
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Ливанское проиранское движение "Хезболлах" 28 февраля заявило о полной солидарности с Ираном - его властями и народом, - после чего нанесло серию ударов по израильской территории. В ответ на это Армия обороны Израиля атаковала военные объекты движения в Ливане.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
