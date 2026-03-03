Жители Израиля используют убежища двух типов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке используют при ударах убежища двух типов - размещенные на улицах и в домах, рассказала РИА Новости жительница города Бат-Ям к югу от Тель-Авива Евгения Лебедева.

"Все стараются быть поближе к защищаемым помещениям. Это - рекомендация службы тыла", - сказала она, отметив, что у всех стоят приложения командования службы тыла с оповещениями.

По словам девушки, принцип работы приложения заключается в том, что сначала приходит предуведомление с детекцией запусков, примерно за 10 минут до подлета ракет, а прямо перед подлетом - второе уведомление, также звучат сирены на улице.

"Бомбоубежища открыты и подготовлены. Есть два типа - миклаты (уличные бомбоубежища) и мамады (безопасная комната в доме, есть в новых домах)", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что рекомендации командования тыла остались прежними, только теперь к ним добавилось напоминание придерживаться протоколов безопасности "независимо, откуда идет угроза" - имеется в виду еще не вступившая в войну ливанская " Хезболлах ", отметила собеседница агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве