https://ria.ru/20260303/izrail-2078063554.html
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах - РИА Новости, 03.03.2026
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах
Некоторые жители Тель-Авива ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:12:00+03:00
2026-03-03T03:12:00+03:00
2026-03-03T03:12:00+03:00
в мире
израиль
иран
тель-авив
хамас
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:788:875:1280_1920x0_80_0_0_0da777f137943884fee362ea85caaada.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078052260.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:511:875:1167_1920x0_80_0_0_6e0b2e2af54255033aee916292f84f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, тель-авив, хамас, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, ХАМАС, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах из-за иранских обстрелов
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Некоторые жители Тель-Авива ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая можно увидеть сотни людей, пришедших на ночлег, передает корреспондент РИА Новости.
Горожане, у которых нет защищенных помещений в квартирах, принесли с собой матрасы, одеяла и запас воды. Некоторые ночуют с животными, которые могут испытывать дискомфорт от шума сирен. Горожане используют в качестве ночлега убежища, оборудованные на специальных подземных парковках или в помещениях под общественными учреждениями.
Защищенные комнаты (мамады), расположенные в квартирах современных домов в Израиле
, способны выдержать прямые попадания ракет малой или средней дальности, которые имелись у таких группировок как ХАМАС
в секторе Газа или "Хезболлах
" в Ливане
. Однако на прямые попадания тяжелых баллистических ракет Ирана
домашние мамады не рассчитаны, поэтому некоторые жители предпочитают в момент воздушной тревоги спускаться в подземные убежища для усиления чувства собственной безопасности.
Начиная с утра субботы различные районы Израиля регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирана. Воздушная тревога в Тель-Авиве
срабатывает по несколько раз в день. За трое суток вооруженного конфликта Иран выпустил по Израилю десятки ракет, несколько из них упали в гражданских районах, в том числе в Тель-Авиве. Всего в Израиле на данный момент погибли десять человек от ракетных обстрелов Ирана, более сотни пострадали.