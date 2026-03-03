Рейтинг@Mail.ru
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах - РИА Новости, 03.03.2026
03:12 03.03.2026
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах - РИА Новости, 03.03.2026
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах
Некоторые жители Тель-Авива ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
израиль
иран
тель-авив
хамас
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, иран, тель-авив, хамас, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, ХАМАС, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах

Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах из-за иранских обстрелов

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Некоторые жители Тель-Авива ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая можно увидеть сотни людей, пришедших на ночлег, передает корреспондент РИА Новости.
Горожане, у которых нет защищенных помещений в квартирах, принесли с собой матрасы, одеяла и запас воды. Некоторые ночуют с животными, которые могут испытывать дискомфорт от шума сирен. Горожане используют в качестве ночлега убежища, оборудованные на специальных подземных парковках или в помещениях под общественными учреждениями.
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану
Вчера, 00:38
Защищенные комнаты (мамады), расположенные в квартирах современных домов в Израиле, способны выдержать прямые попадания ракет малой или средней дальности, которые имелись у таких группировок как ХАМАС в секторе Газа или "Хезболлах" в Ливане. Однако на прямые попадания тяжелых баллистических ракет Ирана домашние мамады не рассчитаны, поэтому некоторые жители предпочитают в момент воздушной тревоги спускаться в подземные убежища для усиления чувства собственной безопасности.
Начиная с утра субботы различные районы Израиля регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирана. Воздушная тревога в Тель-Авиве срабатывает по несколько раз в день. За трое суток вооруженного конфликта Иран выпустил по Израилю десятки ракет, несколько из них упали в гражданских районах, в том числе в Тель-Авиве. Всего в Израиле на данный момент погибли десять человек от ракетных обстрелов Ирана, более сотни пострадали.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
