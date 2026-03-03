Сотни жителей Тель-Авива ночуют в общественных убежищах

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Некоторые жители Тель-Авива ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая можно увидеть сотни людей, пришедших на ночлег, передает корреспондент РИА Новости.

Горожане, у которых нет защищенных помещений в квартирах, принесли с собой матрасы, одеяла и запас воды. Некоторые ночуют с животными, которые могут испытывать дискомфорт от шума сирен. Горожане используют в качестве ночлега убежища, оборудованные на специальных подземных парковках или в помещениях под общественными учреждениями.