В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.