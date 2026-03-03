Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 03.03.2026 (обновлено: 09:15 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/izrail-2078058068.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:50:00+03:00
2026-03-03T09:15:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a0c344af8802d1bd65fdc0d5a776536.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тель-авив
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Тель-Авиве слышны взрывы после нового ракетного залпа Ирана
Иран запустил новый ракетный залп по Израилю, в Тель-Авиве слышны взрывы.
2026-03-03T01:50
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8272a17562f95a12563036914fa1bd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана

В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана и воздушной тревоги

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории Израиля.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреТель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала