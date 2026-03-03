https://ria.ru/20260303/izrail-2078058068.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T01:50:00+03:00
2026-03-03T01:50:00+03:00
2026-03-03T09:15:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a0c344af8802d1bd65fdc0d5a776536.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
тель-авив
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092697_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8272a17562f95a12563036914fa1bd90.jpg
В Тель-Авиве слышны взрывы после нового ракетного залпа Ирана
Иран запустил новый ракетный залп по Израилю, в Тель-Авиве слышны взрывы.
2026-03-03T01:50
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана и воздушной тревоги