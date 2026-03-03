Рейтинг@Mail.ru
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
21:07 03.03.2026 (обновлено: 00:22 04.03.2026)
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью - РИА Новости, 04.03.2026
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
Евродепутат и политический секретарь левой испанской партии Podemos Ирене Монтеро заявила, что союз с США и членство в НАТО ставят Испанию под серьезную угрозу... РИА Новости, 04.03.2026
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью

Монтеро: союз с США и членство в НАТО делает Испанию военной целью

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Флаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Евродепутат и политический секретарь левой испанской партии Podemos Ирене Монтеро заявила, что союз с США и членство в НАТО ставят Испанию под серьезную угрозу и фактически превращает страну в военную цель.
"Мы находимся в критической ситуации, и само правительство признаёт, что союз с Соединёнными Штатами ставит нас в серьёзную опасность… Принадлежность к этому военному альянсу... подвергает нас опасности, превращает нас в военную цель", - сказала она во вторник журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
По ее словам, Вашингтон и Тель-Авив "бомбят страны, которые считают нужным", стремясь установить контроль над нефтью, торговыми маршрутами и геостратегическими позициями. В этой связи политик вновь призвала к выходу Испании из НАТО.
Монтеро также потребовала от правительства немедленно принять социально-экономические меры на случай ухудшения ситуации, включая ограничение цен на энергию, продукты первой необходимости и лекарства, а также восстановление полностью бесплатного общественного транспорта. По ее мнению, возможный рост цен станет следствием военной эскалации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Обсуждения
