В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью - РИА Новости, 04.03.2026
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
Евродепутат и политический секретарь левой испанской партии Podemos Ирене Монтеро заявила, что союз с США и членство в НАТО ставят Испанию под серьезную угрозу... РИА Новости, 04.03.2026
В Испании заявили, что членство в НАТО делает Мадрид военной целью
Монтеро: союз с США и членство в НАТО делает Испанию военной целью
МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Евродепутат и политический секретарь левой испанской партии Podemos Ирене Монтеро заявила, что союз с США и членство в НАТО ставят Испанию под серьезную угрозу и фактически превращает страну в военную цель.
"Мы находимся в критической ситуации, и само правительство признаёт, что союз с Соединёнными Штатами ставит нас в серьёзную опасность… Принадлежность к этому военному альянсу... подвергает нас опасности, превращает нас в военную цель", - сказала она во вторник журналистам.
По ее словам, Вашингтон
и Тель-Авив
"бомбят страны, которые считают нужным", стремясь установить контроль над нефтью, торговыми маршрутами и геостратегическими позициями. В этой связи политик вновь призвала к выходу Испании
из НАТО
.
Монтеро также потребовала от правительства немедленно принять социально-экономические меры на случай ухудшения ситуации, включая ограничение цен на энергию, продукты первой необходимости и лекарства, а также восстановление полностью бесплатного общественного транспорта. По ее мнению, возможный рост цен станет следствием военной эскалации.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.