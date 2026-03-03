Изуродованная королева красоты из Кирова подаст иск к ударившей ее девушке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Победительница конкурса красоты из Кирова Надежда Шустова рассказала РИА Новости, что подаст иск к девушке, которая бокалом изуродовала ей лицо в клубе в Казани, поскольку она теперь обречена на долгую реабилитацию.

Шустова, выигравшая месяц назад конкурс красоты "Автоледи Кирова", 27 февраля приехала в Казань на концерт, после которого в туалете у нее произошел конфликт с девушкой. Та ударила пострадавшую так, что в лицо Надежды вонзился разбившийся бокал. В результате глубокую рану пришлось зашивать в больнице и теперь под глазом появился большой шрам. В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили РИА Новости, что на жительницу Казани и ее супруга составлены административные материала по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

"Косметологи говорят, что требуется длительная реабилитация и что ее нужно начинать прямо сейчас. Сегодня я проходила процедуры аппаратной терапии для быстрейшего заживления. На необходимые процедуры понадобится несколько месяцев и, по первоначальным оценкам, минимум десятки тысяч рублей – пока сказать сложно. А в дальнейшем, если все вместе оценивать, то это будет не одна сотня тысяч рублей", - сказала Шустова.

Пострадавшая заявила, что намерена подать иск к ударившей ее девушке, в котором потребует компенсировать затраты на длительное лечение.

"Все чеки будут свидетельством", - отметила она.

Кроме того, Шустова намерена добиваться компенсации морального ущерба.