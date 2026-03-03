Рейтинг@Mail.ru
Операция против Ирана не будет идти вечно, заявил постпред Израиля при ООН
23:20 03.03.2026
Операция против Ирана не будет идти вечно, заявил постпред Израиля при ООН
Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что операция против Ирана не будет идти вечно, но не закончится за неделю.
2026
израиль, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша
Израиль, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США
Поврежденное здание в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание в Тегеране. Архивное фото
ООН, 3 мар - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что операция против Ирана не будет идти вечно, но не закончится за неделю.
"Она не закончится за один день или одну неделю, но и не будет длиться вечно", - сказал Данон журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ рассказали, когда могут пройти выборы нового верховного лидера Ирана
