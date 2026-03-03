https://ria.ru/20260303/iran-2078324091.html
Операция против Ирана не будет идти вечно, заявил постпред Израиля при ООН
Операция против Ирана не будет идти вечно, заявил постпред Израиля при ООН
Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что операция против Ирана не будет идти вечно, но не закончится за неделю. РИА Новости, 03.03.2026
Операция против Ирана не будет идти вечно, заявил постпред Израиля при ООН
