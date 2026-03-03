Иранский народ сам должен определять руководство, заявил постпред Израиля

ООН, 3 мар – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на фоне убийства аятоллы Али Хаменеи заявил, что именно иранскому народу стоит определять свое руководство.
"Не нам решать, кто будет руководить Ираном в будущем. Решать и избирать свое руководство должен иранский народ", – сказал Данон журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.