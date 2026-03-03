https://ria.ru/20260303/iran-2078320261.html
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
Шесть человек погибли, еще 30 получили ранения в ходе ударов США и Израиля по иранской провинции Кум во вторник, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:39:00+03:00
2026-03-03T22:39:00+03:00
2026-03-03T22:49:00+03:00
сша
израиль
кум
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
сша
израиль
кум
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, кум, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран
США, Израиль, Кум, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
Tasnim: в Иране шесть человек погибли, 30 пострадали в ходе ударов США и Израиля