В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
22:39 03.03.2026 (обновлено: 22:49 03.03.2026)
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум
сша
израиль
кум
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
В Иране шесть человек погибли в ходе ударов США и Израиля по провинции Кум

Tasnim: в Иране шесть человек погибли, 30 пострадали в ходе ударов США и Израиля

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 30 получили ранения в ходе ударов США и Израиля по иранской провинции Кум во вторник, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"Сегодняшнее преступление Израиля и США на площади Ресалат в Куме унесло жизни шести человек, еще 30 получили ранения", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
 
