СМИ рассказали, когда могут пройти выборы нового верховного лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта, передает во вторник иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Заключительное заседание Совета экспертов по поводу избрания нового верховного лидера может быть отложено до следующей недели (после 6 марта – ред.) после проведения похоронной церемонии погибшего лидера (аятоллы Али Хаменеи – ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Fars сообщало, что иранский Совет экспертов в скором времени может объявить об избрании нового верховного лидера Ирана.
Сейчас, по иранской конституции, полномочия верховного лидера Ирана выполняет созданный после гибели Али Хаменеи временный руководящий совет, в который входят президент, глава судебной власти и член надзорного органа – Совета стражей конституции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
