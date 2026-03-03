Рейтинг@Mail.ru
22:26 03.03.2026 (обновлено: 22:35 03.03.2026)
СМИ рассказали, когда могут пройти выборы нового верховного лидера Ирана
СМИ рассказали, когда могут пройти выборы нового верховного лидера Ирана
2026-03-03T22:26:00+03:00
2026-03-03T22:35:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин
СМИ рассказали, когда могут пройти выборы нового верховного лидера Ирана

Fars: выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Выборы нового верховного лидера Ирана могут пройти после 6 марта, передает во вторник иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Заключительное заседание Совета экспертов по поводу избрания нового верховного лидера может быть отложено до следующей недели (после 6 марта – ред.) после проведения похоронной церемонии погибшего лидера (аятоллы Али Хаменеи – ред.)", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
Вчера, 22:19
Ранее агентство Fars сообщало, что иранский Совет экспертов в скором времени может объявить об избрании нового верховного лидера Ирана.
Сейчас, по иранской конституции, полномочия верховного лидера Ирана выполняет созданный после гибели Али Хаменеи временный руководящий совет, в который входят президент, глава судебной власти и член надзорного органа – Совета стражей конституции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран начал новую атаку по Израилю
Вчера, 22:01
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
