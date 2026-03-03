Совет экспертов скоро может объявить об избрании нового лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Совет экспертов Ирана в скором времени может объявить об избрании нового верховного лидера исламской республики, передает иранское агентство Fars
"Похоже, что, учитывая сложную региональную обстановку и военные действия, официальное объявление результатов выборов состоится в ближайшие часы или даже дни, чтобы еще раз продемонстрировать миру единство и работоспособность политической системы исламской республики", - говорится в сообщении Fars.
Иран начал новую атаку по Израилю
Вчера, 22:01
Fars отмечает, что собрания членов Совета экспертов (состоит из 107 человек), ответственной за выбор верховного лидера, проходят без промедления, и некоторые члены совета сообщили агентству, что избрание нового верховного лидера будет "очень быстрым".
Сейчас, по иранской конституции, полномочия верховного лидера Ирана выполняет созданный после гибели Али Хаменеи Временный руководящий совет, в который входят президент, глава судебной власти и член надзорного органа – Совета стражей конституции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.