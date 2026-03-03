Совет экспертов скоро может объявить об избрании нового лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Совет экспертов Ирана в скором времени может объявить об избрании нового верховного лидера исламской республики, передает иранское агентство Fars

Fars отмечает, что собрания членов Совета экспертов (состоит из 107 человек), ответственной за выбор верховного лидера, проходят без промедления, и некоторые члены совета сообщили агентству, что избрание нового верховного лидера будет "очень быстрым".