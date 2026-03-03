Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
21:56 03.03.2026 (обновлено: 22:59 03.03.2026)
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив - РИА Новости, 03.03.2026
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив
Тегеран будет атаковать каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник погибшего командующего КСИР бригадный генерал Эбрахим... РИА Новости, 03.03.2026
Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив

Джабари: Иран будет бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Тегеран будет атаковать каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник погибшего командующего КСИР бригадный генерал Эбрахим Джабари.
"США жадны до нефти. Пусть знают, что мы в настоящий момент закрыли Ормузский пролив и не позволяем судам через него проходить. Мы объявили миру: любую страну, которая захочет вывезти топливо отсюда, будем бить. Мы уже ударили по нескольким судам", — приводит его слова агентство ISNA.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
По его мнению, после этого цены на нефть вырастут до 200 долларов, из-за чего у США могут начаться внутренние проблемы.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС при необходимости начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он также поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе по доступным ценам.
КСИР ранее сообщал об ударах по трем судам, принадлежащим Соединенным Штатам и Британии, назвав их нарушителями.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт оценил угрозу транзиту через Ормузский пролив
2 марта, 13:08

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"У США есть месяц". С чем столкнулся Вашингтон после атаки на Иран
2 марта, 18:05
 
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
