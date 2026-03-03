Иран пригрозил бить по всем судам, идущим через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. Тегеран будет атаковать каждое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник погибшего командующего КСИР бригадный генерал Эбрахим Джабари.
«
"США жадны до нефти. Пусть знают, что мы в настоящий момент закрыли Ормузский пролив и не позволяем судам через него проходить. Мы объявили миру: любую страну, которая захочет вывезти топливо отсюда, будем бить. Мы уже ударили по нескольким судам", — приводит его слова агентство ISNA.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
По его мнению, после этого цены на нефть вырастут до 200 долларов, из-за чего у США могут начаться внутренние проблемы.
Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские ВМС при необходимости начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он также поручил застраховать всю морскую торговлю в Персидском заливе по доступным ценам.
КСИР ранее сообщал об ударах по трем судам, принадлежащим Соединенным Штатам и Британии, назвав их нарушителями.
Эксперт оценил угрозу транзиту через Ормузский пролив
2 марта, 13:08
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.