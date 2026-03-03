Рейтинг@Mail.ru
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
21:14 03.03.2026 (обновлено: 22:19 03.03.2026)
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
Жители иранской столицы вышли на демонстрации во вторник вечером, несмотря на продолжающиеся удары США и Израиля по Тегерану, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Жители иранской столицы вышли на демонстрации во вторник вечером, несмотря на продолжающиеся удары США и Израиля по Тегерану, передает корреспондент РИА Новости.
Один из митингов, по свидетельству корреспондента, проходит в районе Читгар на западе иранской столицы. Участники скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, призывая военных отомстить за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Цепочка людей также развернула большой флаг Исламской Республики и несет его у себя над головами.
Иранские СМИ также сообщают о шествиях и в других частях Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Заголовок открываемого материала