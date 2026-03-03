https://ria.ru/20260303/iran-2078311398.html
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице - РИА Новости, 03.03.2026
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
Жители иранской столицы вышли на демонстрации во вторник вечером, несмотря на продолжающиеся удары США и Израиля по Тегерану, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2026
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
РИА Новости: жители Тегерана вышли на митинг, несмотря на удары по городу