Иран не оставит без ответа ни одно из преступлений США и Израиля

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иран не оставит без ответа ни одно из "преступлений" США и Израиля, они ответят за удары по военным и гражданским объектам, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Американские и израильские преступники должны знать, что ни одно из их преступлений и убийств не останется безнаказанным. Война против США и израильского режима будет продолжаться", - говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB

Среди преступлений, которые перечисляет КСИР, значатся удары по школам, больницам, стадионам, ресторанам и свадебным залам с целью посеять панику в иранском обществе. Согласно КСИР, эти удары привели к гибели более 700 иранских граждан.

"За последние сутки они (США и Израиль - ред.) убили всех членов семьи, выпустив ракету Томагавк по жилому дому в городе Ошнавийе (на северо-западе Ирана). Пять человек погибли, когда американская ракета попала в частный автомобиль в городе Салман (на севере Ирана). Кроме того, ракета, выпущенная американской армией, попала в жилой дом в районе Касемийе в города Урмийе (на северо-западе страны), в результате чего погибла пожилая пара".