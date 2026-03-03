США и Израиль нарушают Устав ООН, сообщил посол Ирана

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Действия США и Израиля в отношения Ирана нарушают Устав ООН и территориальную целостность Ирана, ответ является законным правом Тегерана, заявило РИА Новости посольство Исламской республики в Риме.
Этот параграф обязывает членов ООН воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости других государств.
"Ответ на эту агрессию является законным правом Ирана в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и иранские вооруженные силы будут использовать все свои возможности и ресурсы для противодействия агрессии и отражения враждебных действий противника", - сообщили в дипмиссии.
Иранская сторона, отмечает посольство, будет считать все американские базы и силы законными целями для осуществления Ираном права на самооборону. "Иранцы на протяжении всей истории демонстрировали, что никогда не сдадутся перед лицом принуждения и чрезмерных требований", - заключили в посольстве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.