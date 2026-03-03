США и Израиль нарушают Устав ООН, сообщил посол Ирана

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Действия США и Израиля в отношения Ирана нарушают Устав ООН и территориальную целостность Ирана, ответ является законным правом Тегерана, заявило РИА Новости посольство Исламской республики в Риме.

Этот параграф обязывает членов ООН воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости других государств.

Иранская сторона, отмечает посольство, будет считать все американские базы и силы законными целями для осуществления Ираном права на самооборону. "Иранцы на протяжении всей истории демонстрировали, что никогда не сдадутся перед лицом принуждения и чрезмерных требований", - заключили в посольстве.