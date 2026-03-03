https://ria.ru/20260303/iran-2078291408.html
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
Иран ответит ударами по "всем экономическим центрам" Ближнего Востока, если атакам подвергнутся "главные центры" страны, заявил советник командующего Корпусом... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:19:00+03:00
2026-03-03T19:19:00+03:00
2026-03-03T19:19:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078290032.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
Джабари: Иран ударит по экономическим очагам при атаках на центры страны