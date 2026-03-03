Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
19:19 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078291408.html
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны - РИА Новости, 03.03.2026
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны
Иран ответит ударами по "всем экономическим центрам" Ближнего Востока, если атакам подвергнутся "главные центры" страны, заявил советник командующего Корпусом... РИА Новости, 03.03.2026
В Иране рассказали, как ответят на удары на главные центры страны

Джабари: Иран ударит по экономическим очагам при атаках на центры страны

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Иран ответит ударами по "всем экономическим центрам" Ближнего Востока, если атакам подвергнутся "главные центры" страны, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибшего при ударах США, бригадный генерал Эбрахим Джабари,
"Мы предупреждали врага, что если вы захотите ударить по нашим главным центрам, мы ударим по всем экономическим центрам региона. Пусть знают, что мы сделаем это", - приводит агентство ISNA слова Джабари.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол
Вчера, 19:11
 
