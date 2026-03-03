США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. США и Израиль будут вынуждены прекратить атаки на Иран в ближайшие дни, заявил официальный представитель Минобороны исламской республики Реза Талаиник.
«
"Воля воинов, тактические возможности и вооруженная мощь Ирана находятся на таком уровне, что в ближайшие дни они поставят противника в тупик и вынудят его прекратить войну", — сказал он в эфире иранского ТВ.
Ранее во вторник постпред республики при ООН Али Бахрейни заявил, что Тегеран не видит смысла в возобновлении диалога с Вашингтоном и продолжит вести оборону. Дипломат подчеркнул, что Иран готов вернуться к диалогу при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.