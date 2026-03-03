США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана

ТЕГЕРАН, 3 мар — РИА Новости. США и Израиль будут вынуждены прекратить атаки на Иран в ближайшие дни, заявил официальный представитель Минобороны исламской республики Реза Талаиник.

"Воля воинов, тактические возможности и вооруженная мощь Ирана находятся на таком уровне, что в ближайшие дни они поставят противника в тупик и вынудят его прекратить войну", — сказал он в эфире иранского ТВ.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.