Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Убийство высшего должностного лица Ирана безрассудно открывает опасный "ящик Пандоры", подрывая стабильность международной системы, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Подобные действия не просто нарушают устоявшиеся принципы международного права - они безрассудно открывают опасный "ящик Пандоры", подрывая основы суверенного равенства и стабильности международной системы", - сказал дипломат журналистам.
Он добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи являлся не только высшим государственным должностным лицом, но и "глубокоуважаемым религиозным деятелем для десятков миллионов мусульман в регионе и по всему миру".
"Подобное нападение влечет за собой серьезные и далеко идущие последствия, полная ответственность за которые лежит исключительно на виновных. Это никоим образом не умаляет неотъемлемого и безусловного права Ирана на защиту своего суверенитета, территориальной целостности и своего народа в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН", - отметил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.