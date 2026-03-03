Рейтинг@Mail.ru
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078290032.html
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол
Убийство высшего должностного лица Ирана безрассудно открывает опасный "ящик Пандоры", подрывая стабильность международной системы, заявил посол Ирана в Австрии РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:11:00+03:00
2026-03-03T19:11:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
владимир путин
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987282_0:310:3078:2041_1920x0_80_0_0_d777492e6a700e4fd98df1ee7f96a58c.jpg
https://ria.ru/20260303/izrail-2078145811.html
https://ria.ru/20260302/iran-2078045301.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077987282_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f7f5152865bb1bf458da608e1571ffd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, владимир путин, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Убийство лидера Ирана открыло опасный "ящик Пандоры", заявил посол

Джахроми: убийство лидера Ирана подрывает стабильность международной системы

© REUTERS / Hasnoor HussainПортрет Али Хаменеи
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Hasnoor Hussain
Портрет Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Убийство высшего должностного лица Ирана безрассудно открывает опасный "ящик Пандоры", подрывая стабильность международной системы, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Подобные действия не просто нарушают устоявшиеся принципы международного права - они безрассудно открывают опасный "ящик Пандоры", подрывая основы суверенного равенства и стабильности международной системы", - сказал дипломат журналистам.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи
Вчера, 12:06
Он добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи являлся не только высшим государственным должностным лицом, но и "глубокоуважаемым религиозным деятелем для десятков миллионов мусульман в регионе и по всему миру".
"Подобное нападение влечет за собой серьезные и далеко идущие последствия, полная ответственность за которые лежит исключительно на виновных. Это никоим образом не умаляет неотъемлемого и безусловного права Ирана на защиту своего суверенитета, территориальной целостности и своего народа в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН", - отметил посол.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана
2 марта, 23:27
 
В миреИранСШАИзраильВладимир ПутинАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала