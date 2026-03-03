Число погибших из-за атак США и Израиля на Иран уточняется, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Точное число погибших и пострадавших в результате атак США и Израиля на Иран с 28 февраля по 2 марта еще уточняется, сообщил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.