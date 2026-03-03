Число погибших из-за атак США и Израиля на Иран уточняется, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Точное число погибших и пострадавших в результате атак США и Израиля на Иран с 28 февраля по 2 марта еще уточняется, сообщил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Точное число погибших и пострадавших в результате указанных атак в настоящее время уточняется", - сказал он.
Дипломат уточнил, что в первый день атак преднамеренное и бессмысленное разрушение начальной школы в городе Минаб, небольшом городе провинции Хормозган на юге Ирана, привело к гибели невинных школьниц, тела которых были извлечены из-под завалов спустя несколько часов спасательных работ.
Аналогичные нападения, по его словам, в тот же день привели к гибели нескольких учащихся и в других городах, таких как Тегеран и Абиядж в провинции Казвин.
Кроме того, по словам посла, 1 марта были нанесены удары по зданиям Красного Полумесяца, по больницам "Ганди", "Мотахари" и "Хатам" в Тегеране, по больнице Абу-Зар в городе Ахваз, а также по трем пунктам экстренной помощи в городах Сараб, Чабахар и Хамадан, наряду с несколькими жилыми зданиями в северной части Тегерана. В понедельник утром, по его данным, ракеты ударили по густонаселенному жилому району в Санандадже в провинции Курдистан на западе Ирана.
"Преступления против человечности, совершенные США и израильским режимом против иранского народа, выражающиеся в преднамеренных ударах по гражданским объектам, в частности по школам, зданиям, предназначенным для проведения спасательных и гуманитарных операций, а также по жилым районам, представляют собой серьезное нарушение общепризнанных принципов международного гуманитарного права", - заявил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.