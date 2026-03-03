Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за атак США и Израиля на Иран уточняется, заявил посол
19:11 03.03.2026
Число погибших из-за атак США и Израиля на Иран уточняется, заявил посол
Точное число погибших и пострадавших в результате атак США и Израиля на Иран с 28 февраля по 2 марта еще уточняется, сообщил журналистам посол Ирана в Австрии... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Точное число погибших и пострадавших в результате атак США и Израиля на Иран с 28 февраля по 2 марта еще уточняется, сообщил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Точное число погибших и пострадавших в результате указанных атак в настоящее время уточняется", - сказал он.
Дипломат уточнил, что в первый день атак преднамеренное и бессмысленное разрушение начальной школы в городе Минаб, небольшом городе провинции Хормозган на юге Ирана, привело к гибели невинных школьниц, тела которых были извлечены из-под завалов спустя несколько часов спасательных работ.
Аналогичные нападения, по его словам, в тот же день привели к гибели нескольких учащихся и в других городах, таких как Тегеран и Абиядж в провинции Казвин.
Кроме того, по словам посла, 1 марта были нанесены удары по зданиям Красного Полумесяца, по больницам "Ганди", "Мотахари" и "Хатам" в Тегеране, по больнице Абу-Зар в городе Ахваз, а также по трем пунктам экстренной помощи в городах Сараб, Чабахар и Хамадан, наряду с несколькими жилыми зданиями в северной части Тегерана. В понедельник утром, по его данным, ракеты ударили по густонаселенному жилому району в Санандадже в провинции Курдистан на западе Ирана.
"Преступления против человечности, совершенные США и израильским режимом против иранского народа, выражающиеся в преднамеренных ударах по гражданским объектам, в частности по школам, зданиям, предназначенным для проведения спасательных и гуманитарных операций, а также по жилым районам, представляют собой серьезное нарушение общепризнанных принципов международного гуманитарного права", - заявил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В мире Иран США Тегеран (город) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
