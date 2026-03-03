Рейтинг@Mail.ru
Иран призвал ООН осудить действия США и Израиля, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
19:08 03.03.2026
Иран призвал ООН осудить действия США и Израиля, заявил посол
Иран призвал ООН осудить действия США и Израиля, заявил посол
Иран призвал все государства - члены ООН осудить действия США и Израиля против него, заявил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми. РИА Новости, 03.03.2026
Иран призвал ООН осудить действия США и Израиля, заявил посол

Джахроми: Иран призвал страны в ООН осудить действия США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Иран призвал все государства - члены ООН осудить действия США и Израиля против него, заявил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
"Мы призываем генерального секретаря ООН и членов Совета безопасности ООН действовать безотлагательно. Мы ожидаем, что все государства - члены ООН, а также все ответственные страны, приверженные поддержанию международного мира и безопасности, однозначно осудят эти акты агрессии", - сказал дипломат.
По его словам, международное сообщество "должно срочно предпринять коллективные меры для противодействия этой серьезной угрозе глобальной стабильности".
"Бездействие перед лицом подобной агрессии ставит под угрозу всех нас", - заключил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
