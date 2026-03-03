Иран призвал ООН осудить действия США и Израиля, заявил посол

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Иран призвал все государства - члены ООН осудить действия США и Израиля против него, заявил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.

"Мы призываем генерального секретаря ООН и членов Совета безопасности ООН действовать безотлагательно. Мы ожидаем, что все государства - члены ООН, а также все ответственные страны, приверженные поддержанию международного мира и безопасности, однозначно осудят эти акты агрессии", - сказал дипломат.

По его словам, международное сообщество "должно срочно предпринять коллективные меры для противодействия этой серьезной угрозе глобальной стабильности".

"Бездействие перед лицом подобной агрессии ставит под угрозу всех нас", - заключил посол.