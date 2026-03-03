Ответ народа на атаки США и Израиля будет решительным, заявил посол Ирана

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Ответ иранского народа на атаки США и Израиля будет решительным и заставит агрессоров глубоко сожалеть о своих преступных действиях, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.

"История свидетельствует, что иранский народ никогда не склонял голову перед иностранной агрессией или гегемонией. И на этот раз все будет так же. Ответ иранского народа будет решительным и заставит агрессоров глубоко сожалеть о своих преступных действиях", - сказал посол.