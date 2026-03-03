Иран не хочет причинять вред своим братьям в соседних странах, заявил посол

"В ходе консультаций они заверяли нас, что военные базы на их территории не будут использоваться для какой-либо агрессии против Ирана. Однако, к сожалению, во время текущей агрессии мы стали свидетелями того, что военные базы Соединенных Штатов использовались против нашей страны. Именно поэтому, в целях самообороны, мы были вынуждены наносить удары по этим военным базам. Совершенно ясно, что мы не намерены причинять вред нашим братьям и сестрам в странах Персидского залива", - сказал посол.