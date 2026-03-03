https://ria.ru/20260303/iran-2078288600.html
Иран не хочет причинять вред своим братьям в соседних странах, заявил посол
Иран не хочет причинять вред своим братьям в соседних странах, заявил посол
Посол Джахроми: Иран не намерен причинять вред своим братьям в соседних странах
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Иран не намерен причинять вред своим братьям и сестрам в странах Персидского залива, действия Тегерана направлены исключительно на военные базы, заявил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
Как напомнил дипломат, у Ирана
сложились очень хорошие отношения со странами Персидского залива
. Тегеран
поддерживает эти тесные и дружественные связи на протяжении многих лет и пытается оставаться с ними в контакте и сейчас. Он добавил, что министр иностранных дел Ирана много контактировал с властями стран Персидского залива на протяжении последних недель и месяцев.
"В ходе консультаций они заверяли нас, что военные базы на их территории не будут использоваться для какой-либо агрессии против Ирана. Однако, к сожалению, во время текущей агрессии мы стали свидетелями того, что военные базы Соединенных Штатов использовались против нашей страны. Именно поэтому, в целях самообороны, мы были вынуждены наносить удары по этим военным базам. Совершенно ясно, что мы не намерены причинять вред нашим братьям и сестрам в странах Персидского залива", - сказал посол.
Он подчеркнул, что действия Тегерана направлены исключительно на военные базы, которые обеспечивают логистическую и разведывательную поддержку агрессии против его страны.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.