Иран не хочет причинять вред своим братьям в соседних странах, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
19:05 03.03.2026
Иран не хочет причинять вред своим братьям в соседних странах, заявил посол
Иран не намерен причинять вред своим братьям и сестрам в странах Персидского залива, действия Тегерана направлены исключительно на военные базы, заявил... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
персидский залив
в мире, иран, тегеран (город), персидский залив
В мире, Иран, Тегеран (город), Персидский залив
Поврежденное здание в Тегеране
Поврежденное здание в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Иран не намерен причинять вред своим братьям и сестрам в странах Персидского залива, действия Тегерана направлены исключительно на военные базы, заявил журналистам посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми.
Как напомнил дипломат, у Ирана сложились очень хорошие отношения со странами Персидского залива. Тегеран поддерживает эти тесные и дружественные связи на протяжении многих лет и пытается оставаться с ними в контакте и сейчас. Он добавил, что министр иностранных дел Ирана много контактировал с властями стран Персидского залива на протяжении последних недель и месяцев.
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран
Посольство Ирана назвало предательством нападение во время переговоров
Вчера, 18:44
"В ходе консультаций они заверяли нас, что военные базы на их территории не будут использоваться для какой-либо агрессии против Ирана. Однако, к сожалению, во время текущей агрессии мы стали свидетелями того, что военные базы Соединенных Штатов использовались против нашей страны. Именно поэтому, в целях самообороны, мы были вынуждены наносить удары по этим военным базам. Совершенно ясно, что мы не намерены причинять вред нашим братьям и сестрам в странах Персидского залива", - сказал посол.
Он подчеркнул, что действия Тегерана направлены исключительно на военные базы, которые обеспечивают логистическую и разведывательную поддержку агрессии против его страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Тегеране
"Позорный провал". В США признали фатальную ошибку во время атаки на Иран
Вчера, 18:36
 
В миреИранТегеран (город)Персидский залив
 
 
