https://ria.ru/20260303/iran-2078288287.html
Иран пытается контактировать со странами Персидского залива, заявил посол
Иран пытается контактировать со странами Персидского залива, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2026
Иран пытается контактировать со странами Персидского залива, заявил посол
Иран пытается оставаться в контакте со странами Персидского залива и сейчас, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:04:00+03:00
2026-03-03T19:04:00+03:00
2026-03-03T19:04:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран пытается контактировать со странами Персидского залива, заявил посол
Джахроми: Иран пытается оставаться в контакте со странами Персидского залива